Idun Industrier Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Idun Industrier Registered B hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Idun Industrier Registered B 1,98 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 668,0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 12,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 592,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at