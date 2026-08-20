|
20.08.2026 06:31:29
Idun Industrier Registered B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Idun Industrier Registered B hat am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Idun Industrier Registered B 1,98 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 668,0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 12,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 592,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!