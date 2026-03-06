|
06.03.2026 06:31:28
Idun Industrier Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Idun Industrier Registered B gab am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,030 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 567,2 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 615,0 Millionen SEK ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,69 SEK je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Idun Industrier Registered B ein Gewinn pro Aktie von 2,82 SEK in den Büchern gestanden.
Idun Industrier Registered B hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,30 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 2,19 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 13,90 SEK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 2,27 Milliarden SEK erwartet.
Redaktion finanzen.at
