Idun Industrier Registered B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Idun Industrier Registered B gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 1,28 SEK gegenüber 0,660 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 521,1 Millionen SEK – ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Idun Industrier Registered B 498,6 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at