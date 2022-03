IEA gibt 60 Million Barrel aus den Ölreserven frei

Von Benoit Faucon und Summer Said

NEW YORK (Dow Jones)--Die USA und andere große Erdöl verbrauchende Länder geben 60 Millionen Barrel Öl aus ihren Notvorräten frei. Damit reagieren die Länder auf den Preissprung beim Öl wegen des Kriegs in der Ukraine.

Der Schritt der Mitglieder der Internationalen Energieagentur (IEA), einer in Paris ansässigen Gruppe, der die USA, Japan und große Teile Europas angehören, stellt eine weitere koordinierte Anstrengung dar, um Russland angesichts seines Einmarsches in der Ukraine entgegenzutreten. Die IEA erklärte, sie wolle "eine einheitliche und starke Botschaft an die globalen Ölmärkte senden, dass es infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine zu keinen Versorgungsengpässen kommen wird".

Die IEA erklärte, sie unterstütze die von der internationalen Gemeinschaft gegen Russland verhängten Sanktionen, sei aber auch besorgt über die angespannten globalen Ölmärkte, die erhöhte Preisvolatilität und die kommerziellen Lagerbestände, die auf dem niedrigsten Stand seit 2014 seien.

Die USA und andere IEA-Länder hoffen auf eine Senkung der Ölpreise, die am Dienstag mit über 100 Dollar pro Barrel auf einem Acht-Jahres-Hoch notierten. Nach der Ankündigung der IEA stiegen die Preise auf fast 106 US-Dollar pro Barrel, was einem Anstieg von 8,1 Prozent an diesem Tag entspricht.

Die Freigabe des Erdöls durch die IEA war kleiner als die anfänglichen Überlegungen von 70 Millionen Barrel und wird 30 Millionen Barrel aus den USA einschließen, sagten Personen, die mit den Diskussionen vertraut sind. Es handelt sich um die zweite Freigabe von Erdölvorräten innerhalb von drei Monaten. Die Regierung Biden hatte bereits im November beschlossen, 50 Millionen Barrel Öl aus den US-Reserven freizugeben, während China und andere Länder ihre eigenen Vorräte ebenfalls anzapften.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2022 11:42 ET (16:42 GMT)