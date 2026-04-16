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16.04.2026 17:34:38
IEA warnt vor drohender Kerosinknappheit in Europa
PARIS (dpa-AFX) - Der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge könnte Kerosin in Teilen Europas in den kommenden Wochen knapp werden. "Mehrere europäische Länder könnten in den kommenden sechs Wochen einer beginnenden Knappheit von Kerosin gegenüberstehen", hieß es von der in Paris ansässigen IEA. Dies hänge davon ab, wie viel der eingebüßten Lieferungen aus dem Mittleren Osten Länder durch andere Importe wettmachen könnten.
Die Agentur betonte, 75 Prozent der europäischen Nettoimporte von Kerosin seien zuvor aus dem Mittleren Osten gekommen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte, Kerosin werde auch in deutschen Raffinerien produziert. Man sei nicht nur von Importen abhängig./rbo/DP/he
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