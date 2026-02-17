IEC Education: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

IEC Education hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at