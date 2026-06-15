IEH: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

IEH hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IEH 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,5 Millionen USD – ein Plus von 19,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IEH 7,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,530 USD beziffert. Im Vorjahr hatte IEH ein Ergebnis je Aktie von 0,410 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 29,42 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 28,78 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at