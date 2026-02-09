|
IEH stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
IEH hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,5 Millionen USD – ein Plus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IEH 7,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
