IEH stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IEH hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,5 Millionen USD – ein Plus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IEH 7,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at