IEH zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

IEH hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IEH ein EPS von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IEH in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at