IEL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IEL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IEL -0,060 INR je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at