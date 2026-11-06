IEL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IEL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

IEL hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 INR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 INR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at