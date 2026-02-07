International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
07.02.2026 12:30:03
IEMG vs. IXUS: Should You Bet on Emerging Markets or Diversify With Total International Stocks?
The iShares Core MSCI Total International Stock ETF (NASDAQ:IXUS) offers broad developed and emerging market exposure at a lower annual cost, while the iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG) focuses solely on emerging markets, carries a marginally higher fee, and has seen stronger recent returns.Both IXUS and IEMG target international equities, but their mandates differ: IXUS spans the entire non-U.S. stock universe, while IEMG zeroes in on emerging markets. This comparison explores their costs, recent performance, risk, portfolio composition, and trading characteristics to help investors identify which ETF may appeal depending on international allocation goals.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu International Public Partnerships Ltd
Analysen zu International Public Partnerships Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|International Public Partnerships Ltd
|1,28
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.