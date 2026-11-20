IES Holdings Aktie
WKN DE: A2AKNG / ISIN: US44951W1062
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20.11.2026 14:09:33
IES Holdings Inc. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - IES Holdings Inc. (IESC) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $181.8 million, or $4.50 per share. This compares with $100.5 million, or $2.49 per share, last year.
Excluding items, IES Holdings Inc. reported adjusted earnings of $164.6 million or $4.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 54.8% to $1.390 billion from $897.8 million last year.
IES Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $181.8 Mln. vs. $100.5 Mln. last year. -EPS: $4.50 vs. $2.49 last year. -Revenue: $1.390 Bln vs. $897.8 Mln last year.
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|Ausblick: IES mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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