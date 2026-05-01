IES Holdings Aktie
WKN DE: A2AKNG / ISIN: US44951W1062
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01.05.2026 13:52:35
IES Holdings Inc. Reports Rise In Q2 Profit
(RTTNews) - IES Holdings Inc. (IESC) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $109.8 million, or $5.44 per share. This compares with $70.7 million, or $3.50 per share, last year.
Excluding items, IES Holdings Inc. reported adjusted earnings of $84.0 million or $4.16 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.8% to $974.2 million from $834.0 million last year.
IES Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $109.8 Mln. vs. $70.7 Mln. last year. -EPS: $5.44 vs. $3.50 last year. -Revenue: $974.2 Mln vs. $834.0 Mln last year.
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