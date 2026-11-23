IES hat sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

IES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,39 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 897,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 13,24 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei IES ein Gewinn pro Aktie von 7,51 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,48 Milliarden USD – ein Plus von 32,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem IES 3,37 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at