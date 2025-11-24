24.11.2025 06:31:29

IES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IES hat am 21.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

IES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,06 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 897,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 775,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 15,02 USD gegenüber 9,89 USD je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 16,89 Prozent auf 3,37 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

