IES präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IES äußerte sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat IES 974,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 834,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at