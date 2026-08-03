IES stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IES äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,57 USD, nach 3,81 USD im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 39,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,24 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 890,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at