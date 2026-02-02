IES verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IES stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 871,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 749,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at