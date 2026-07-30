KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.07.2026 16:53:00
IETF 126: Was KI für die Standardisierung bedeutet
Die IETF beschäftigt sich verstärkt mit KI. Auf dem 126. Treffen in Wien wurden erste Weichen gestellt, um Protokolle für KI-Agenten zu definieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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