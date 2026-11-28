Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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28.11.2026 20:36:01
If a Bear Market Is Coming, This Is Warren Buffett's Time-Tested Strategy
Warren Buffett, the former CEO of Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB), broke his investment approach down into three steps: find good companies, buy when the stock is attractively priced, and then hold for the long term. That sounds easy, but it isn't. And the hardest step of all is the one that requires you to do absolutely nothing. Here's why holding through a bear market is still likely to be the winning move.
Warren Buffett never described his investment approach in fine detail, preferring to give broad generalizations. That's actually good news for investors because it means his general approach can be applied across many styles, including growth, value, and income investing. But each step is still very important.
Image source: Getty Images.
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