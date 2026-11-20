Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
|
20.11.2026 12:15:02
If a Bear Market Is Coming in 2027, History Says This 1 Simple Move Can Protect Your Investments
Investor confidence can quickly turn to anxiety during a bear market, when a major index, such as the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), falls 20% or more from recent highs. During that time, it can lead to knee-jerk investing decisions and even cause the most stoic individuals to question their decisions.
Fortunately, even as unnerving as it is to see a portfolio start to decline in value, history offers a few important stats to keep in mind. And it offers a roadmap to follow before a bear market even occurs.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Protect Pharmaceutical Corp
Analysen zu Protect Pharmaceutical Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.