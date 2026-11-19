Exact Aktie
WKN: 922812 / ISIN: NL0000350361
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19.11.2026 16:00:02
If a Market Correction Is Coming, Here's the Exact 3-Step Strategy I'm Using to Prepare
At first glance, the stock market seems to be having a decent year. As of Nov. 15, the S&P 500 index (SNPINDEX:^GSPC) was up about 10.5% in 2026 and 13.33% in the past year. But there are warning signs brewing.
Ever since reaching a new record high on Oct. 6, the S&P 500 has declined by about 3.3%. That includes a recovery from a post-election day swoon when the index lost about 4.4% of its value between Nov. 4 and Nov. 5.
Are stocks going to stabilize from here, or are we about to go through another S&P 500 correction (10% or more decline)?
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