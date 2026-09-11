Exact Aktie
WKN: 922812 / ISIN: NL0000350361
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11.09.2026 17:00:00
If a Market Crash Is Coming, Here's the 1 Exact Move You Should Be Making Today, According to History
A market crash is defined by a sudden and intense loss of market value. Because of its dramatic fashion, it's usually unanticipated, although in some cases, the signs are there.
The most recent crash was when the COVID-19 pandemic started in March 2020. Lockdown orders and business closures sparked concern about the economy, and the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) lost 34% from its February high through its March low. It was the quickest crash on record, and the index reached a new high just four months later.
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