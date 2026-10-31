Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
|
31.10.2026 19:00:00
If a Recession Is Coming, History Says Utilities Aren't Safe, Just "Less Bad." Here's the Data.
Fortunately, the strict definition of a recession, or two consecutive quarters of negative GDP growth, hasn't been met this year, but smart investors prepare for the worst. Preparation against economic slumps often involves embracing defensive sectors, including utilities.
Utilities join consumer staples and healthcare as traditional defensive sectors, on the basis that no matter how bad the economy gets, people will keep the lights on, continue eating, and tend to their medical needs.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Safe
Analysen zu Safe
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.