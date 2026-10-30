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WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045

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30.10.2026 10:30:00

If a Stock Market Correction Is Coming, History Says This 1 Move Has Always Paid Off Big Time

Every investor eventually faces the same question. If a stock market correction looks likely, should you stop buying stocks and wait until conditions improve? It feels like a reasonable question to ask. But history suggests it's a very consequential one.

Corrections aren't rare, and investors should expect them from time to time. According to Fidelity, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has fallen 10% or more in 48% of calendar years since 1980. Yet the average calendar year return over that same period was 13.3%. In other words, investors who can ride out short-term stock volatility can still be richly rewarded.

The rewards can be even bigger if you keep buying.

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