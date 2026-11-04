Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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04.11.2026 21:00:00
If a Stock Market Crash Comes in November, You'll Rest Easy Owning This 50-Year Dividend King
Is a stock market crash on the way? The short answer to that is yes, because it's bound to happen at some point. The longer answer is more complicated, because there are signs it could happen soon, but it's unknown.
Long-term investors know that a crash is part and parcel of investing, and new investors shouldn't get too excited about soaring artificial intelligence (AI) stocks. While you should certainly have top growth stocks in your portfolio, you should always be prepared for the prospect, or eventuality, of a market crash.
If it happens this month, Walmart (NASDAQ: WMT) is an excellent defensive stock to protect your portfolio.
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