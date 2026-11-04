If a Stock Market Crash Comes in November, You'll Still Rest Easy Knowing You Bought This Dividend Stock

You don't have to be someone who believes in doom and gloom to know that a stock market crash will come. After all, it's just a matter of time. Of course, while people may predict when it will happen, no one knows for sure.

The stock market has pulled back recently, but remains up 10.7% this year. However, economic uncertainty and challenges remain, including an ongoing war in Iran, high energy prices, and elevated short- and long-term interest rates.

If a stock market crash were to occur in November, you'll undoubtedly feel happy that you own Mondelez (NASDAQ: MDLZ). Here's why you should strongly consider this stock as a defensive play to protect you in the event of economic distress and an overall market pullback.

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