BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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09.10.2026 22:45:00
If a Stock Market Crash Is Coming, Billionaire Investor Bill Ackman Says You Should Do This 1 Thing Right Now
Billionaire Bill Ackman has become one of the most closely followed investors in the modern era.
His hedge fund, Pershing Square Holdings, typically runs with a concentrated portfolio of 10 to 12 stocks (although sometimes more), in which he and his team conduct in-depth, bottom-up fundamental analysis of individual names trading at attractive valuations relative to their fair value.
Ackman reportedly sees himself as a modern-day Warren Buffett and isn't afraid to hold stocks for longer time frames. His portfolio currently holds several hyperscalers, so he's not necessarily worried about artificial intelligence, but he also clearly understands the market's various cycles, having been through several in his career.
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