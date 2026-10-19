Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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19.10.2026 10:44:02
If a Stock Market Crash Is Coming, History Says This 1 Strategy Has a Perfect Track Record
No one knows for sure that a stock market crash is coming anytime soon. However, there are several unmistakable warning signs that turbulence could lie ahead. Treasury yields are rocking multi-decade highs. Stock valuations are at frothy levels by some metrics.
What should investors do if (and it's only an if, at this point) a stock market crash really is coming? History's answer is both simpler and more counterintuitive than you might expect.
Image source: Getty Images. Image source: Getty Images.
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