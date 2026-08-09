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Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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10.08.2026 00:30:00

If a Stock Market Crash Is Coming, History Says This Investing Strategy Has Never Once Failed

Major market indexes are surging yet again, with both the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) hitting new record highs earlier this week.However, continued volatility within the tech industry has left investors with mixed feelings about the market. While 37% of investors feel optimistic about the next six months, according to the latest weekly survey from the American Association of Individual Investors, 38% feel pessimistic and 25% are neutral.While history suggests the market may be in risky territory, it can also offer investors a clear road map for how to prepare.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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