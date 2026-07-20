CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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20.07.2026 18:15:00
If a Stock Market Crash Is on the Way, History Says This Is the Smartest Thing Investors Can Do
The stock market has long been one of the most reliable paths to create wealth. Since the artificial intelligence (AI) revolution ignited in late November 2022, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has gained a cumulative 83%, propelled by innovation and expanding corporate profits in technology and related sectors.^SPX data by YCharts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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