CAN DO Aktie

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29.08.2026 18:37:00

If a Stock Market Crash Is on the Way, History Says This Is the Smartest Thing Investors Can Do

The mental images that come to mind when you hear the words "stock market crash" may resemble the black-and-white photos from 1929, when anxious crowds stood outside the New York Stock Exchange and, eventually, bread lines formed. However, not all crashes are the same. For example, while the worst of the Great Depression lasted for years, other crashes have been much shorter. Whether there's widespread financial fallout or the Federal Reserve quickly steps in to inject liquidity, crashes do happen -- as do recoveries. In between, history illustrates the smartest thing investors can do to get through as unscathed as possible.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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