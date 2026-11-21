NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.11.2026 12:15:02
If AI Chips Become Commoditized, Nvidia Has the Most to Lose, While These 3 Stocks Are Set to Gain
The AI chip market is starting to shift, and with it, Nvidia's (NASDAQ:NVDA) grip. Anthropic recently revealed that its Claude Mythos model could start running part of its AI models on alternative AI chips to Nvidia's graphics processing units (GPUs) in just a few days with basically no human intervention, a process that used to take six to 12 months and dozens of engineers. This greatly reduces Nvidia's CUDA moat at a time when competitors are starting to catch up.
Alphabet's (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) Tensor Processing Units (TPUs) have started to outperform Nvidia's GPUs on a performance-per-dollar basis, according to Semianalysis (though some dispute the results). Meanwhile, Advanced Micro Devices' (NASDAQ:AMD) GPUs continue to gain traction. The company has improved its software stack, and its chips' larger memory capacity makes them ideal for inference.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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04:58
|Nvidia affair puts Chinese spies in spotlight (Financial Times)
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20.11.26
|Nvidia faces US regulator’s probe into its accounting (Financial Times)
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|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich tief im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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|NASDAQ-Handel NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
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20.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich tief in Rot (finanzen.at)
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20.11.26
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20.11.26
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|115,30
|-13,37%
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