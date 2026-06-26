Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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26.06.2026 15:55:33
If Anthropic Goes Public at $1 Trillion Or More, This Company Could Be a Big Winner
Now that the dust has settled on the massive IPO of Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, another trillion-dollar listing could be just around the corner.Anthropic, the company behind the Claude AI tools, has already filed a confidential S-1, indicating that it could go public within the next few months. And with its latest fundraising round occurring at a $965 billion valuation, we could see a market cap well above $1 trillion when it does.Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) has quietly been one of the biggest winners of SpaceX's rise, owning about 6% of the space and AI conglomerate. But its early investments in Anthropic could pay off even more.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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