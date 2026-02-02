IF Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IF Bancorp hat am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,380 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at