IF Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IF Bancorp hat sich am 30.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,220 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz wurden 11,9 Millionen USD gegenüber 9,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at