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20.06.2026 15:54:35

If 'Disclosure Day' Comes, How Can We Trust Evidence of UFOs?

Steven Spielberg's new blockbuster coincides with real-world disclosures about the government's investigation of unidentified phenomena. But there's no proof of aliens yet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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