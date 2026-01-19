Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
|
19.01.2026 16:23:59
If fielding one bid is tough, try fielding 12
Online auctioneer ATG has received and rejected a dozen takeover bids made in quick succession by FitzWalter CapitalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
