If I Could Only Buy 1 AI Power Stock for the Next Decade, It Wouldn't Be Bloom Energy or GE Vernova

Bloom Energy's (NYSE: BE) hydrogen fuel cells are an exciting clean technology, but it is a one-trick pony. GE Vernova's (NYSE: GEV) turbines help generate power from wind and natural gas, but the stock's dividend yield is a paltry 0.2%. My pick for playing artificial intelligence's rabid demand for power is high-yield Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP). Here's why I think this reliable passive-income investment wins out over the far more popular Bloom Energy and GE Vernova.

The first and most obvious reason why I prefer Brookfield Renewable Partners over Bloom Energy and GE Vernova is dividends. Bloom Energy doesn't pay a dividend at all. GE Vernova's yield, as noted, is 0.2%, which is even lower than the S&P 500 index's (SNPINDEX: ^GSPC) already tiny 1%. Brookfield Renewable Partners' yield is 5.4%.

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