General Electric Aktie

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WKN: 851144 / ISIN: US3696041033

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03.11.2026 16:15:00

If I Could Only Buy 1 AI Power Stock for the Next Decade, It Wouldn't Be Bloom Energy or GE Vernova

Bloom Energy's (NYSE: BE) hydrogen fuel cells are an exciting clean technology, but it is a one-trick pony. GE Vernova's (NYSE: GEV) turbines help generate power from wind and natural gas, but the stock's dividend yield is a paltry 0.2%. My pick for playing artificial intelligence's rabid demand for power is high-yield Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP). Here's why I think this reliable passive-income investment wins out over the far more popular Bloom Energy and GE Vernova.

The first and most obvious reason why I prefer Brookfield Renewable Partners over Bloom Energy and GE Vernova is dividends. Bloom Energy doesn't pay a dividend at all. GE Vernova's yield, as noted, is 0.2%, which is even lower than the S&P 500 index's (SNPINDEX: ^GSPC) already tiny 1%. Brookfield Renewable Partners' yield is 5.4%.

Image source: Getty Images.

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Bloom Energy 176,60 -7,25% Bloom Energy
GE Vernova 742,40 -9,11% GE Vernova
General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 66 875,00 2,18% General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs

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