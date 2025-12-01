:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
01.12.2025 02:57:00
If I Could Only Buy and Hold a Single Stock, This Would Be It
Some of the stocks I own can make me nervous from time to time.That includes many of my favorite names. I still expect big things from remote medicine specialist Teladoc (NYSE: TDOC), for example, but my original holding is down 96% from August 2020. The Trade Desk (NASDAQ: TTD) position I started two years later is down 13% on Nov. 26, 2025. I think it's an unreasonable price drop, involving a 72% plummet from last December's record highs.But not all of them give me the shivers. I never lost any sleep worrying about my Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) investment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
