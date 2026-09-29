International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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29.09.2026 17:15:00
If I Could Only Hold 1 International ETF for the Rest of My Life, This Is the Clear Winner
Many of the world's best companies are based in the U.S., but plenty of international companies make great investments. Don't sell yourself short or ignore them completely because of unfamiliarity or home bias.
My go-to way to invest in international stocks is through the Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ: VXUS). It's a one-stop shop that takes the research and guesswork out of picking companies abroad. That ease makes it an ETF you can feel comfortable holding for the long haul. I know I plan to do so.
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