Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
|
25.08.2026 17:45:00
If I Could Tell All Investors 1 Thing About Buying at Record Highs, It Would Be This
With the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) just a few points below its record high hit earlier this month, investors are not only understandably hesitant to continue buying stocks, but they're even a little worried about sticking with many of their current ones.If you're one of these worriers, however, don't sweat it too much. Here's why.Don't misread the message. Stocks are broadly overbought and fundamentally overvalued, leaving the market positioned for at least a correction. Even if it's not in the immediate offing, it's going to happen sooner or later, and likely sooner.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tell S.A.
Analysen zu Tell S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.