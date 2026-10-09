Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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09.10.2026 22:15:00
If I Could Tell All Long-Term Investors Just 1 Thing Right Now, It's This
There's never a shortage of investing advice floating around. Some is great, and some is not so great. But one thing that most great investing advice has in common is that it has passed the test of time. Some advice is only relevant for the moment.
If I could reiterate one piece of timeless advice for long-term investors, it's this: Don't underestimate the power of compound earnings. It's the greatest wealth-building engine in the financial world, and it's why many everyday investors become millionaires.
Compound earnings happen when the profit you make on investments starts making profit on itself. It's your money making money without any extra effort.
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