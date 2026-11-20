At one point in 2025, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) fell 19% below its high. It still finished the year up 16%.

In 2020, the index dropped by nearly 35% during the COVID pandemic. It also closed out the full calendar year with a gain of 16%.

In 2026, stocks are sliding again. Right now, the S&P 500 sits about 6% below its all-time high, but the Nasdaq-100 is down nearly 13%.

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