Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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12.07.2026 15:50:00
If I Could Tell Every Dividend Investor 1 Thing About Building Passive Income in 2026, It's This
When it comes to investing in dividend stocks, there are two broad strategies you can choose from: dividend growth stocks or high-yield stocks.Each strategy has its advantages and disadvantages.Dividend growth stocks often come with lower yields. The Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT: VIG) currently pays just 1.5%, but it invests in the more financially durable companies that are able to sustain and grow their dividends over time.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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