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WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023

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02.08.2026 22:30:00

If I Could Tell Every Investor 1 Thing About Building Lasting Wealth in the Stock Market, It's This

Stock market investors have been able to participate in the country's best wealth-creation program. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) always goes through ups and downs, but over time, it has been an incredible wealth-building machine. Over the past 30 years, for example, it has gained 1,890%.That's why exchange-traded funds (ETF) that track the index have become such a popular investing vehicle. The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) has become the largest ETF in the world, with $1.7 trillion in assets.There are many methods for investing successfully, beating the market, and building wealth. But they all have one thing in common no matter which method you choose: staying in the market for the long term.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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