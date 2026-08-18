Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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18.08.2026 13:17:00
If I Could Tell Every Investor 1 Thing About Preparing for a Recession, It's This
Recessions can be scary. Incomes can shrink, and job security can be threatened. From an investing perspective, these are often the periods where the S&P 500 can fall 20% or more.But if there's one thing I would tell investors about how to handle their portfolios during a recession, it would be this:That's because recessions have historically produced some of the best long-term buying opportunities for investors. If you're able, continuing with systematic investing plans allows you to buy shares at significant discounts to their previous levels.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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