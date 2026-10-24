Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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24.10.2026 07:45:00
If I Could Tell Every Investor 1 Thing About Stock Market Crashes, It Would Be This
With the bull market now nearly four years in, investors are bracing for some kind of reset.
The worst-case scenario would likely be a repeat of the dot-com bubble, in which the tech-heavy Nasdaq Composite lost roughly 80% of its value between 2000 and 2002.
Many investors have cited similarities between what's going on now with artificial intelligence and the rise of the internet in the late 1990s.
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