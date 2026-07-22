Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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22.07.2026 12:47:00
If I Could Tell Every Nervous Investor 1 Thing About the Stock Market Right Now, It's This
The S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) produced a double-digit total return in 2023, 2024, and 2025. And so far in 2026, the benchmark has climbed 9% (as of July 20).But investors are on edge. Whether it's ongoing geopolitical turmoil, rising federal debt, or potential disruption from artificial intelligence, it's a challenge not to be nervous.Here's what I would tell these investors right now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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